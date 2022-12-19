وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بموقف من إصدار أنصار الله أحكاما بإعدام 16 شخصا

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة، بإعلان موقف من أحكام إعدام أصدرتها جماعة "أنصار الله" الحوثية على 16 شخصا.

وقال الإرياني إن "أوامر الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، الرافضين لانقلابهم والمناهضين لأفكارهم المتطرفة وممارساتهم، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيهم السياسيين".

وأضاف: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي يمارسه الحوثيون بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قياداتهم وعناصرهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

ووضح وزير الإعلام اليمني، أنها "أوامر قتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية" على حد قوله.

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وقال: "استنساخ لممارسات نظام طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة".

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المصدر: صحيفة عدن