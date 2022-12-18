"السومرية نيوز": "معلومات صادمة" حول مطار بغداد في عهد حكومة الكاظمي

نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصادر مطلعة "معلومات صادمة" حول حماية مطار بغداد في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وقالت المصادر إن آخر تطورات الفساد للحكومة السابقة "تأكيد وزارة الداخلية على أن الشركة الأمنية "بسنز انتل" ليس لديها ترخيص أمني للعمل في العراق وأن إجراء سلطة الطيران بتسليم ملف حماية مطار بغداد الدولي لهذه الشركة هو مخالف للقانون".

وأضافت أن ذلك يشير "إلى ضلوع مدير عام سلطة الطيران المدني السابق في سرقة القرن وهو ما كان واضحا من خلال إصراره على تسلم شركة "بسنز انتل" لحماية المطار رغم علمه المسبق بأنها لا تحمل ترخيصا رسميا من وزارة الداخلية".

إقرأ المزيد

ونقل موقع القناة عن "مصدر مقرب من اللجنة التحقيقية" أن "مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية لديها صلاحية وفق القانون، ودون شكوى جزائية، وتستطيع هذه الدائرة تغريم شركة "بسنز انتل" بمبلغ ١٠٠ مليون دينار وكذلك حبس المدير المفوض للشركة لممارستها العمل الأمني دون رخصة مسبقة".

وأضافت مصادر القناة: "يبدو أن اللجنة التحقيقية المكلفة من رئيس الوزراء بملف القضية تعكف الآن على تحميل مسؤولية هذا الخرق الأمني الفاضح إلى مدير عام السلطة السابق مع أعضاء اللجنة التي أحالت العقد إلى شركة "بسنز انتل"، وأحالتهم إلى القضاء".

المصدر: "السومرية نيوز"