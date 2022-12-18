مصر.. وزارة التموين تتيح تداول الأرز الشعير بين المحافظات

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، توجيها وزاريا يتيح تداول الأرز الشعير بين المحافظات.

التوجيه ذو الرقم 52 لعام 2022، سمح للمضارب "بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، والسماح بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات".

وأكد التوجيه على ضرورة "تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن".

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وشمل توجيه وزير التموين "استمرار قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الإخطارات المقدمة إليها من حائزي (الأرز الشعير/الأرز الأبيض) من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم مستوفاة من كافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك".

ووفق التوجيه فإن على "كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع طن عن كل فدان، بناء على المساحة المزروعة أرزا وتزيد عن فدان، طبقا للكشوف المبلغة للمديرية".

وشدد الوزير على أن "من يخالف ذلك يتم توجيه إنذار رسمي له، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن".

وأشار إلى أن التوريد يكون اختياريا "بالنسبة للمساحة المزروعة أرزا ولا تتجاوز فدانا".

المصدر: "مصراوي"