صحيفة "القبس": الكويت ستتسلم الدفعة الرابعة من مقاتلات "يوروفايتر" خلال أيام

كشف الملحق العسكري الإيطالي في الكويت، العقيد سالفاتوري فيرارا، أن الكويت ستتسلم الدفعة الرابعة من طائرات "يوروفايتر" قبل نهاية العام الحالي، أو مطلع يناير القادم.

وقال فيرارا في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية، "إنه وحسب المتفق عليه يفترض أن يتم التسليم في نهاية ديسمبر، ولكن قد يتأخر الأمر قليلا"، مشيرا إلى أن الدفعة الرابعة تتكون من 3 طائرات، وأن الخطة هي استكمال الأسطول بأكمله المكون من 28 طائرة، في غضون عام 2024.

وأشار إلى عمق ومتانة علاقات التعاون العسكري والأمني ​​بين إيطاليا والكويت، لافتا إلى اجتماع رؤساء الأركان في البلدين نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث اتفقا على زيادة نطاق وحجم أنشطة التعاون الثنائي، بما في ذلك التدريب والتمارين والمشتريات.

وأضاف فيرارا: "في ربيع عام 2023، ستتم دعوة القوات المسلحة الكويتية للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة والتمارين واسعة النطاق التي تجري في إيطاليا كل عام "Joint Stars 23".

وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، تجتمع القوات الجوية الثانية على أساس منتظم للتعاون على بناء القدرة التشغيلية لمقاتلات "يوروفايتر تايفون"، كاشفا عن أن الحرس الوطني الكويتي والشرطة العسكرية الايطالية سيوقعان قريبا اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما.

وقال: "يتطلع الدفاع الإيطالي إلى المزيد من الأنشطة المشتركة حتى مع القوات البحرية الكويتية"، موضحا أن واحدة من أحدث السفن الإيطالية "PPA Thaon di Revel" قامت مؤخرا بزيارة للكويت وستزور المزيد من السفن الإيطالية في المستقبل هذا البلد.

وذكر أن الكويت تستضيف واحدة من أكبر الوحدات العسكرية الإيطالية في الخارج، والتي تعمل في إطار عملية "العزم الصلب".

وحول إجمالي عدد القوات الايطالية التي تستضيفها الكويت، قال فيرارا: "لدينا حوالي 500 جندي بين قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر عريفجان، وهم يديرون 6 مجموعات مهام مختلفة "Typhoon" و"C-130J" و"MQ-9 Predator" و"KC-767"، وخلية استغلال متعددة أجهزة الاستشعار الإيطالية المتكاملة SAMP-T وC27.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية