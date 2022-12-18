حركة النهضة التونسية تطالب سعيّد بالتنحي وتصف الانتخابات "بالمهزلة"

طالبت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بالتنحي، معتبرة أن مقاطعة أكثر من 90 في المئة من الناخبين للتصويت "مهزلة تعني سحب الثقة منه".

وقالت الحركة في بيان، إن "مقاطعة أكثر من 90 في المئة من المواطنين لهذا المسار العابث تعني سحب الثقة من (الرئيس التونسي) قيس سعيّد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط".

وأضافت أنها "تطالب السيد قيس سعيد الذي فقد شرعيته منذ انقلابه في يوليو 2021 بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه".

وحيّت الحركة التونسيين "على موقفه الحاسم من هذه المهزلة التي صارت محل تندر في الصحافة العالمية" حسب لغة البيان.

وأشارت إلى "حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة".

وخاطبت الحركة سعيّد بالقول إن "الانتخابات المقرفة كانت استفتاء على شخصك وسياساتك الكارثية ونظامك القاعدي الذي لفظه الشعب بأكثر من 90 في المئة".

وجددت الحركة دعوتها "لكل القوى الحية المؤمنة بالثورة وأهدافها المدافعة عن الديمقراطية وسيادة الشعب إلى التشاور والتنسيق للتعجيل بالاتفاق على بديل ديمقراطي وفيّ للثورة وأهدافها". حسب البيان.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس السبت بلغت 8.8 في المئة، وجاء ذلك بعد إعلان قوى المعارضة مقاطعتها لتلك العملية.

المصدر: RT