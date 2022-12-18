القوات المسلحة العراقية: تحييد إرهابي وإصابة آخر في كركوك

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن مقتل إرهابي وإصابة آخر، ضمن عملية أمنية في كركوك بمشاركة مفارز الاستخبارات.

وقال رسول في بيان اليوم الأحد: "تمكن أبطال الشرطة الاتحادية من قتل إرهابي واصابة اخر خلال نصب كمين محكم من قبل اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية، في قرية علي السلطان التابعة لناحية الرياض بكركوك."

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وأشار رسول إلى أن العملية "رصدت تحركات إصابة أحد الدواعش والذي لايزال البحث جاريا عنه."

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق اليوم "وصول لجنة تحقيقة عليا للتحقيق بجميع تفاصيل اعتداء ناحية الرياض بكركوك وأسباب هذا الخرق الأمني."

وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد أمر قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء "الإرهابي" الذي تعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك لمتابعة مجريات الحادث وتفاصيله.

المصدر: رووداو ديجيتال