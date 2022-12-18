شعر بها سكان عدة محافظات.. هزة متوسطة تضرب شمال غرب إدلب في سوريا

ضربت هزة أرضية مساء اليوم شمال غرب مدينة إدلب في سوريا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وشعر بها سكان محافظات حلب، واللاذقية، وحمص، وحماة، ودير الزور.

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان إن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المركز سجلت هزة أرضية متوسطة بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 21.13 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 16 كيلومترا شمال غرب مدينة إدلب".

وأضاف المركز أن "الهزة وقعت على عمق 4.8 كيلومتر، وعند خط الطول 36.471، وخط العرض 35.994".

Facebook

Facebook

المصدر: "سانا"