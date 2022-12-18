جنازة مهيبة في قطاع غزة لشبان فلسطينيين غرقوا قبالة السواحل التونسية (صور + فيديو)

شيع الآلاف في قطاع غزة اليوم الأحد جثامين 8 شبان فلسطينيين، غرقوا قبالة السواحل التونسية منذ قرابة الشهرين فيما كانوا يحاولون الإبحار إلى أوروبا.

والثمانية الذين دفنوا يوم الأحد، وجميعهم من بلدة خان يونس جنوبي القطاع، كانوا بين حوالي عشرين فلسطينيا غرقوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهم في طريقهم إلى أوروبا.

وأعيدت جثث الفلسطينيين الثمانية، الذين كانوا على متن قارب، إلى غزة اليوم الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال نهيل شعث، الذي غرق ابنه آدم (21 عاما): "حكومتنا هي السبب، تقع اللائمة عليها.. هم السبب.. ألوم جميع المسؤولين هنا الذين لا يهتمون بالشباب، ولا يوفرون فرص عمل لهم".

وسار آدم في طريق سلكه الآلاف قبله، حيث فر إلى تركيا، في رحلة محفوفة بالمخاطر، وكان من المفترض أن يصل إلى أوروبا، إلا أنه توجه من تركيا إلى مصر ثم ليبيا.

وقالت عائلته إنها فقدت الاتصال به في 4 أكتوبر، على أمل أنه وصل بطريقة ما إلى بلجيكا، لكن الأنباء السيئة جاءت في 24 أكتوبر حيث أعلن أنه كان على متن قارب غرق قبالة تونس.

من جهتها، قالت السيدة شعث إن ابنها تعلم تصفيف الشعر، لكنه لم يجد وظيفة لائقة، وأضافت "حتى عندما عمل في محل حلاقة محلي، كان يكسب عشرة شيكل فقط"، ما يعادل حوالي 3 دولارات يوميا.

وصرحت "لو كان هناك عمل هنا لهؤلاء الشباب البائس، هل كانوا غادروا وهاجروا؟".

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير ربحية مقرها جنيف، أن حوالي 360 شخصا من غزة إما لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط على متن سفن تهريب منذ عام 2014.

✌️🇵🇸✌️بحضور جماهيري لافت تشييع جنازات الشهداء الثمانية (شهداء لقمة العيش) الذين قضوا غرقاً قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الهجرة بسبب سوء الاحوال الذي نعيشه في قطاع غزة لأوروبا pic.twitter.com/ZeWKmuPuM1 — 🇵🇸 حركة فـتحfateh 🇵🇸 (@fatehgaza) December 18, 2022

#صور- جانب من مراسم تشييع جثامين 8 شبان فلسطينيين في قطاع غزة، قضوا غرقًا في بحر تونس خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا. pic.twitter.com/drZhNzaZSj — عين الخليل 𓂆 (@ain_khalel) December 18, 2022

جنازة شهداء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في خانيونس جنوب قطاع غزة، والذين ارتقوا غرقاً خلال محاولتهم الهجرة pic.twitter.com/TQ084TFGz7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 18, 2022

المصدر: أ ب