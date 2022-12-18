 
مباشر

السعودية.. شرطة تبوك تعتقل عددا من الأشخاص بعد ممارستهم "التفحيط"

أخبار العالم العربي

السعودية.. شرطة تبوك تعتقل عددا من الأشخاص بعد ممارستهم
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueau

قبضت شرطة منطقة تبوك السعودية على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة خلال التفحيط بالسيارات في مدينة تبوك بحي الروضة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان، قبضت على مواطنين لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

إقرأ المزيد
السعودية تضع 3 شروط للسماح باستيراد الحيوانات من الخارج
السعودية تضع 3 شروط للسماح باستيراد الحيوانات من الخارج

المصدر: صحيفة تواصل 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)