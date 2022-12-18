السعودية.. شرطة تبوك تعتقل عددا من الأشخاص بعد ممارستهم "التفحيط"

قبضت شرطة منطقة تبوك السعودية على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة خلال التفحيط بالسيارات في مدينة تبوك بحي الروضة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان، قبضت على مواطنين لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

شرطة منطقة تبوك تقبض على عدد من الأشخاص لمضايقتهم المارة وممارسة التفحيط. pic.twitter.com/vq0SMsy9oq — الأمن العام (@security_gov) December 18, 2022

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.





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المصدر: صحيفة تواصل