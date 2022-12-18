مرصد "شاهد": إخلالات عديدة شابت عملية الاقتراع في الانتخابات التونسية

عقد مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" في تونس مؤتمرا صحفيا، قدم خلاله تقريرا خاصا حول الاقتراع والفرز في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أمس السبت.

وقال التقرير "إن المرصد وعبر منسقيه وملاحظيه الذين تجاوز عددهم 1000 وتوزعوا بكامل الدوائر الانتخابية وفي جميع ولايات الجمهورية، سجل عدم تهيئة بعض مراكز الانتخابات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تأدية واجبهم الانتخابي".

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وأضاف أن لم يتم تعليق قائمات الناخبين في بعض المكاتب وعدم تحيين سجلات الناخبين في عديد الدوائر

كما أشار إلى غياب بعض أعضاء مكاتب الاقتراع عند فتح المراكز وأيضا غياب أعوان تنظيم الصفوف في عديد المراكز.

وشملت الإخلالات المرصودة، بعض حالات خرق الصمت الانتخابي في قابس والمتلوي، واقتحام إحدى المترشحات رفقة بعض أعضاء عائلتها مركز اقتراع للتأثير على إرادة الناخبين، وتواصل الدعاية الانتخابية من طرف ممثلي المترشحين في محيط مراكز الانتخابات بنزرت وبن عروس.

وسجل ملاحظو مرصد "شاهد" الاقبال الضعيف للناخبين في كل الولايات تقريبا وتواجد ممثلي المترشحين بأغلب مراكز الاقتراع وتأثير بعضهم على إرادة الناخبين ودعمهم للمترشحين (سيدي بوزيد)، وتوزيع الأموال على الناخبين (توزر وسيدي بوزيد)، ونقل الناخبين لمكاتب الاقتراع بواسطة سيارات إدارية (سوق الأحد والفحص).

كما ذكر أعضاء مرصد "شاهد" حصول عديد التجاوزات في حق منسقيه وملاحظيه، على غرار منع بعضهم من الحضور في مراكز الاقتراع ورفض عديد الهيئات الفرعية للانتخابات مد ملاحظي المجتمع المدني بأي معلومات تخص نسب الاقبال، ومنع البعض الآخر من حضور عمليات الفرز.

المصدر: وسائل إعلام تونسية