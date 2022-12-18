لقاء وداعي.. نصر الله يستقبل سفير سوريا في لبنان ويشكر جهوده

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، السفير السوري لدى بيروت، علي عبد الكريم علي، في لقاء وداعي مع انتهاء ولايته.

وذكر موقع "المنار" أن نصر الله شكر لعلي "جهوده الكريمة خلال إقامته المديدة في لبنان خصوصاً لجهة المساهمة في تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين رغم الضغوط الخارجية والداخلية".

وأشاد نصر الله بحضور علي "الدائم والفاعل إلى جانب كل المقاومين والوطنيين اللبنانيين في هذه السنوات الصعبة والظروف المعقدة التي عاشها اللبنانيون وكذلك برعايته الجادة لكل السوريين في لبنان".

المصدر: "المنار"