وزير الري الأردني: نصف مياه الأردن مهدورة في الشبكات

أشار وزير الري الأردني، محمد النجار، إلى أن الفاقد المائي الذي وصل إلى نحو 50% من المياه التي يتم ضخها في الشبكات، يعد من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن.

وأشار النجار في بيان صحفي إلى أن ذلك يأتي في ظل تراجع المصادر المائية، وتزايد تأثير التغيرات المناخية، وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب، والتي تشهد تناقصا مستمرا، نتيجة تراجع المواسم المطرية وازدياد أعداد السكان.

وأضاف أن خطة وزارته الاستراتيجية تضمنت الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات، وتعزيز قدرتها وتحسين أدائها للحد من الفاقد بنسبة 2 في المئة سنويا، وتحقيق أهداف الاستراتيجية بالوصول إلى المستويات العالمية بنسبة لا تزيد على 25% بحلول العام 2040.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن النجار أن استراتيجية الفاقد المائي التي تشكل جزءا رئيسا من الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2022-2040)، تعد من البرامج الطموحة لخفض الفاقد بنسبة 2% سنويا، من خلال مشاريع بقيمة نحو 350 مليون دولار ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية، وبنسبة 10% من الحكومة في بعض مراحل المشاريع للمرحلة الثانية وجميع مشاريع المرحلة الثالثة.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية