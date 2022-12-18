الهجرة المصرية تجيب عن أسئلة هامة تشغل المواطنين في الخارج

ردت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، على عدد من الأسئلة التي وردت لها حول قانون الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين بالخارج.

وطرح المصريون بالخارج العديد من الأسئلة حول هذا الأمر، والتي جاء من ضمنها: هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة نقل أو في استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركتي أو منشأتي التجارية؟.

وأجابت وزيرة الهجرة على سؤال المصريين بالخارج حول إمكانية استيراد سيارة نقل أو استيراد سيارة باسم شركة أو منشأة يعمل بها، قائلة: "لا، فالاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي، وبالتالي فلا يمكن استعمالها في نشاط تجاري".

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وفي سياق آخر، وافقت الحكومة على تعديل قرار منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج والذي نقلته وزيرة الهجرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحيث يؤشر لطالب السيارة بالقبول، إلكترونيا على نموذج إقرار وتعهد بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، ركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج، بجانب تحويل المبلغ النقدي المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة عالية ـ متوسطة ـ عادية داخل كل ماركة.

المصدر: القاهرة 24