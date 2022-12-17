تونس.. أمن مطار قرطاج الدولي يلقي القبض على فنان بحوزته سجائر محشوة بالقنب الهندي

أفادت إذاعة "موزاييك" بتوقيف أمن مطار قرطاج الدولي مساء السبت، فنانا تونسيا عثر في أمتعته على سجائر محشوة بالقنب الهندي.

وحسب المعطيات الأولية فإن هذا الفنان كان قادما إلى تونس من إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت "موزاييك" أنه وبتفتيش أغراضه عثر أعوان الديوانة بالمطار على مجموعة من السجائر التي تبين أنها محشوة بمادة القنب الهندي.

وأشارت إلى أنه قد تمت إحالته مباشرة على أعوان فرقة الشرطة بمطار تونس قرطاج الدولي لاستكمال الأبحاث وإحاطة النيابة العمومية بالأمر لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه.

ولم تكشف الإذاعة التونسية الخاصة عن هوية الفنان الذي ألقي عليه القبض.

المصدر: "موزاييك"