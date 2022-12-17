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"قسد": مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بقصف تركي على ريف عين العرب السورية

أخبار العالم العربي

(قوات سوريا الديمقراطية)
أرشيف
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أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن الجيش التركي استهدف مجموعة من المدنيين بقصف جوي، أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم طفل.

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وقال المركز الإعلامي للقوات في بيان إن "جيش الاحتلال ارتكب اليوم، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، في قرية الرقاص بناحية جلبية، جريمة أخرى واستهدف مجموعة من المدنيين بهجوم بطائرة استطلاعية أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما اسمه ويسي محمد ويسي وجرح مواطن".

وأضافت "قسد" في بيانها أن الهجمات التركية أدت إلى مقتل 16 مدنيا خلال شهر.

المصدر: وكالة "هاوار"

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