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السلطات السعودية تتحرك بعد "زلزال تكساس"

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية تتحرك بعد
Legion-Media
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اطمأنت القنصلية السعودية بمدينة هيوستن الأمريكية على سلامة الطلاب والطالبات المبتعثين للدراسة، عقب زلزال ضرب غربي ولاية تكساس.

وجاء ذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة ميدلاند غربي ولاية تكساس الجمعة.

وأجرت القنصلية، اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات غربي الولاية للاطمئنان على أوضاعهم.
وأعلنت السلطات الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضرب مناطق إنتاج النفط في غربي تكساس، الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع عند الساعة 5:35 مساء بالتوقيت المحلي على بعد 22 كيلومترا شمال غربي ميدلاند وعلى عمق نحو 8 كيلومترات.
وأضافت أن هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد 3 دقائق الهزة الأولى.

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المصدر: صحيفة تواصل 

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