رئيس الحكومة العراقية: سنرسل وفدا إلى واشنطن لمناقشة استثمار الطاقة والتغير المناخي

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه سيرسل وفدا حكوميا إلى واشنطن لمناقشة استثمار الطاقة والتغير المناخي.

وذكر بيان لمكتبه أن "السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك".

وأضاف أن ماكغورك قدم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على توليه منصبه، وأكد استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.

ونقل البيان عن السوداني قوله "إن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم".

واتفق الجانبان بحسب البيان، على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لـ"داعش"، ودعم دور العراق الإقليمي في مد الجسور بين دول المنطقة.

وأشار السوداني إلى عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ومناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغير المناخي.

المصدر: RT