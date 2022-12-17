عباس للعاهل الأردني: أمن ورخاء المملكة من أمن ورخاء فلسطين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعاهل الأردني عبد الله الثاني حرص دولة فلسطين وشعبها على أمن واستقرار الأردن، مشيرا إلى أن أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء فلسطين.

وقالت وكالة "وفا": "هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أخيه الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد الرئيس، بالدور الهام الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، مقدراً عالياً الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس."

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وأضافت: "تمنّى سيادته، دوام الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية تحت قيادة الملك عبد الله الثاني."

يشار إلى أن ملك الأردن عزّى يوم الجمعة في نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح.

وشدّد الملك خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين.

وقال: "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

المصدر: وكالة وفا