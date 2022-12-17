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المراقبون الروس يبدون استغرابهم من نسبة الإقبال المنخفضة جدا في الانتخابات التشريعية التونسية

أخبار العالم العربي

المراقبون الروس يبدون استغرابهم من نسبة الإقبال المنخفضة جدا في الانتخابات التشريعية التونسية
RT @isietn
رئيس بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية
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ذكرت إذاعة "شمس إف إم" التونسية أن المراقبين الروس أبدوا استغرابهم من نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تونس يوم السبت.

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وأفادت إذاعة "شمس إف إم" التونسية بأن رئيس بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، أكد عدم رصد أي تجاوزات على مستوى سير العملية الانتخابية".

وأضافت أن رئيس البعثة الروسية عبر عن استغرابه من نسبة الإقبال على التصويت.

ونقلت الإذاعة عن رئيس البعثة الروسية قوله: "الشيء الوحيد الذي نستغربه هو نسبة الإقبال على التصويت.. فهي منخفضة جدا".

ومساء الجمعة، وصل وفد روسي إلى العاصمة التونسية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، وكان في استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وأعضاء الهيئة.

المصدر: إذاعة "شمس إف إم" التونسية

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