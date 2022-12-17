الجامعة العربية تستضيف "مؤتمرا مهما" لدعم القدس في فبراير

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة ستستضيف "مؤتمرا مهما" لدعم القدس في 12 فبراير القادم.

وخلال حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية" قال زكي إن الجامعة العربية ستقوم بدعم القدس، والاتفاق والتحضير لعقد مؤتمر "دعم القدس"، والمقرر له في 12 فبراير القادم، وستحتضنه الجامعة العربية، ويكون له تمثيل من جهات كثيرة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار زكي إلى أن "هناك قرارا في الأمم المتحدة على وشك المرور، وهو خاص باستطلاع رأي محكمة العدل الدولية في وضعية إسرائيل في الأراضي الفلسطينية".

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وأضاف أن "الرأي الاستشاري الخاص بمحكمة العدل الدولية سيكون مهما، وهناك قرار متفق عليه في قمة الجزائر السابقة، يطالب أن يكون هناك عمل أكثر على موضوع عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية"، ووصف زكي ذلك الأمر بأنه "مهم سياسيا، لأن ذلك يجعل القضية الفلسطينية قضية دولة تريد أن تسترد أرضها المحتلة من دولة أخرى".

وعن المصالحة الوطنية الفلسطينية، قال زكي، إن مصر بذلت جهودا كبيرة في هذا الاتجاه ودولا عديدة أيضا، مشيرا إلى أنه شارك بصفة مباشرة في هذه الجهود، و"لكن للأسف لم تصل بنا إلى المرحلة التي ننشدها، وهي أن نستعيد الوحدة الفلسطينية، حيث مازال لدينا وضع لا يزال مقلقا، وهو الانقسام الفلسطيني".

وحول وجود حكومتين في غزة ورام الله وكيف تتعامل الجامعة معهما.. قال زكي إن الجامعة العربية "تتعامل رسميا مع حكومة مقرها رام الله ودولة هي فلسطين برئاسة الرئيس محمود عباس"، مؤكدا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط