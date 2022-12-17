الجزائر.. القضاء على إرهابيين وتوقيف آخرين قرب الشريط الحدودي الجنوبي

تمكنت مفارز الجيش الجزائري اليوم السبت، من القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف آخرين عند الشريط الحدودي جنوبي البلاد.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إلى أن العملية جاءت إثر كمين محكم بعملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة.

ووأضاف البيان "تم استرجاع أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى، وتأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الجزائري على حماية الحدود، وتطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".

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المصدر: النهار الجزائرية