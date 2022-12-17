تونس.. التحقيق في شبهة شراء الأصوات بأحد مراكز الاقتراع

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن المشرفين على أحد مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي انطلقت السبت 17 ديسمبر، حرروا محضرا في شبهة شراء أصوات الناخبين في المركز المذكور.

وأكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بن عروس، كيلاني هلال، في تصريح لـ"موزاييك"، تلقيهم محضرا من رئيس وأعضاء مركز الاقتراع بالمدينة الجديدة حول وجود "شبهة شراء أصوات من قبل أحد المرشحين المستقلين".

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وأفاد كيلاني هلال بأنه يجري التثبّت في هذه الشبهة.

وأشار في السياق إلى عدم تسجيل خروقات أخرى بخلاف بعض التصرفات من قبل بعض الملاحظين من ممثلي الأحزاب الذين حاولوا إدخال بعض الاضطرابات من خلال دخولهم وخروجهم مراكز الاقتراع أو بعض القاعات.

وصرح بأنه تمت مخاطبتهم للالتزام بأماكنهم حفاظا على السير العادي للعملية الانتخابية وراحة الناخبين.

إلى ذلك، أعلنت كل من شبكة "مراقبون" ومرصد "شاهد" خلال نقاط إعلامية في أحد النزل بالعاصمة تونس، عن رصد عدد من الخروقات في علاقة بالتصويت في عدد من مناطق البلاد.

وأشارت شبكة "مراقبون" إلى أنها سجلت محاولات شراء أصوات والتأثير على إرادة الناخبين إضافة إلى رفض عدد من القائمين على مراكز اقتراع مد ملاحظي الشبكة بنسب الاقتراع.

من جهته، أعلن مرصد "شاهد" أن ملاحظيه رصدوا ضعفا ملحوظا في نسب الإقبال على التصويت وعاينوا حالات توزيع أموال على ناخبين على غرار ما وقع في مركز الانتخاب بتوزر المدينة، وفق المرصد.

وأشار المرصد أيضا، إلى رصد عمليات نقل للناخبين بواسطة سيارات إدارية وسيارات خاصة إلى مراكز الاقتراع إضافة إلى عدم التزام بعض القائمين على مراكز الاقتراع بواجب الحياد.

المصدر: "موزاييك"