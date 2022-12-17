العراق.. القبض على رئيس وأعضاء لجنة التوزيع بشركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القبض على رئيس وأعضاء لجنة التوزيع بشركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوك.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت RT نسخة منه، إن الفريق قام بأعمال التحري والتدقيق الأصولي لقوائم تجهيز مادة النفط الأبيض من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطية إلى العوائل النازحة في كركوك للفترة من 1 ديسمبر 2021 لغاية 18 يناير 2022.

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وأضافت الدائرة أن الشركة قامت خلال المدة المذكورة بتوزيع 2.610.410 مليون لتر إلى أشخاص على أنهم عوائل نازحة، بعد أخذ بصماتهم في قوائم التوزيع.

وأكدت أنه عند إجراء التدقيق الأصولي من قبل الفريق لوحظ وجود بصمات متشابهة يشوبها التلاعب والتزوير.

وأوضحت أن الفريق الذي توجه إلى دائرة الهجرة والمهجّرين في كركوك لغرض مطابقة الأسماء الواردة في قوائم التجهيز وأسماء النازحين المُسجّلين لدى الدائرة، كشف عن وجود أسماء من غير العوائل النازحة تم تزويدها بالوقود.

وأشارت إلى أن أغلب الأسماء المثبتة في القوائم هي أسماء وهمية.

وذكرت في البيان أنه تم تنظيم محضر أصولي بالمبرزات الجرمية المضبوطة، وعرضه رفقة رئيس وأعضاء لجنة توزيع النفط في شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك بعد تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر بحقهم عن محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات.

وأفادت بأنهم تم إطلاق سراحهم بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار لكل منهم بعد تدوين أقوالهم قضائيا وربط صحيفة سوابقهم وصور قيدهم بغية إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

المصدر: RT