قتل كبير العائلة.. RT ترصد تسوية نزاع ثأري في صعيد مصر (فيديو)

رصدت RT تسوية خلاف ثأري متأزم بين عائلتي سليمان، والسلامة، من كبريات عائلات الصعيد المصري.

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وبسبب خلافات الجيرة حدثت عدة مشاجرات بين عائلة سليمان وعائلة السلالمة أسفر آخرها عن وفاة كبير عائلة سليمان وعليه تم تغريب أهل القاتل خشية من الثأر وبتدخل من شيوخ عرب المنطقة تم التفاوض بينهما وبموافقة أمنية تم اليوم تقديم الكفن والإقرار بالتصالح وقبول باقي شروط الصلح من تغريب لبيت قاعود من عائلة سليمان ونقل أسباب الخلاف من القرية وتم قبول الكفن والعفو.

وتم الصلح بحضور شيوخ الأوقاف ورجال الأمن وحضور كثيف للقبائل والعائلات لتكون بداية لمبادرة الأمن والسلام التى يتبناها مجلس الصلح وإنهاء الخصومات الثأرية بمحافظة المنيا بمشاركة كل العائلات لإنهاء خصومات.

وقال اللواء أحمد مطريد، ضابط الشرطة السابق وأحد رموز القبائل العربية في تصريحات لـRT، إن المصالحات العرفية تساهم كثيرا في تخفيف الأعباء على رجال الأمن وتنهي الخصومات الثأرية، موضحا أن مبادرة إنهاء الخصومات الثأرية تتم تحت مظلة الأمن ورعاية المجلس الأعلى للعائلات والقبائل المصرية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم