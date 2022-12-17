غدا.. إجراء جديد بشأن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا

أعلنت شركة "مصر للطيران" زيادة رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو إلى 14 رحلة أسبوعيا بمعدل رحلتين يوميا، اعتبارا من الأحد الموافق للـ18 من ديسمبر الجاري.

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وتقوم الشركة حاليا بتشغيل 11 رحلة أسبوعيا بطائرات وفقا لخطة تهدف لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من خلال فتح خطوط جديدة، وزيادة الترددات على النقاط التي تعمل عليها بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية القادمة إلى مصر.

كما قررت الشركة زيادة الرحلات المباشرة بين موسكو ومطاري شرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اعتبارا من بداية يناير المقبل، وذلك بالتنسيق مع وكلاء السياحة دعما للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية، حيث يتم تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعيا بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية منها 4 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.

المصدر: RT