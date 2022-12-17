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الإمارات تفند أنباء عن طرح أغذية ملوثة بمبيدات خطيرة

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الإمارات تفند أنباء عن طرح أغذية ملوثة بمبيدات خطيرة
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فندت السلطات الإماراتية صحة الأنباء المتداولة التي تفيد بوجود منتجات يتم طرحها في السوق الإماراتية وهي ملوثة بمبيدات عالية الخطورة.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر تغريدة في حسابها عبر "تويتر"، على سلامة كافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي ومطابقتها لكافة الاشتراطات اللازمة، ولا يسمح بتداول أي منتج في أسواق الإمارة إلا بعد التأكد من سلامته.

وشددت هيئة السلامة الغذائية على وجود "فرق التفتيش التابعة للهيئة، والتي تتولى متابعة أي إخطار يرد من المستهلك، خلال فترة قياسية".

ودعت الهيئة إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية، والرجوع إليها للتحقق من الأمر، من خلال التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي.

المصدر: RT

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