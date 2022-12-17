مستشار مدبولي يدعو المصريين لنسيان ثقافة "إن فاتك الميري إتمرغ في ترابه" (فيديو)

دعا هاني محمود، مستشار رئيس الحكومة المصرية للإصلاح الإداري، المصريين لنسيان ثقافة "إن فاتك الميري إتمرغ في ترابه"، في إشارة إلى سعيهم للحصول على وظائف في القطاع العام الحكومي.

وأضاف محمود أن "الدولة تعمل على تشجيع العمل بالقطاع الخاص نظرا لاكتفائها بعدد العاملين بالقطاع الحكومي، مضيفا أنه لا يوجد تعيينات حكومية إلا في أماكن معينة بحدود ضئيلة للغاية".

وذكر، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" عبر فضائية "الحياة"، أن "مسألة فتح تعيينات بالآلاف دفعة واحدة كما كان يحدث بالماضي أمر لا يمكن حدوثه حاليا"، مؤكدا على ضرورة أن تتغير ثقافة قد تربى عليها قطاع كبير من المصريين، والمتمثلة في حلم البحث عن العمل في الوظائف الحكومية، والعزوف عن الوظيفة في القطاع الخاص.

وشدد: "المجتمع يجب أن ينسى ثقافة إن فاتك الميري اتمرغ فى ترابه، والسبب وراء تفضيل الوظيفة الحكومية ذلك الاعتقاد الخاطئ لدى المجتمع المتمثل في عدم أهلية الحكومة بفصل موظفيها، ولكن قانون الخدمة المدنية الجديد يسمح بفصل الموظفين حال تخطى تقييمه مرتين تقدير ضعيف".

المصدر: موقع بصراحة المصري