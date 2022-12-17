فيديو لعزاء الملك عبدالله بالعقيد الدلابيح بحضور الأمير الحسن بن طلال يتصدر "تويتر" (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وعمه، الأمير الحسن بن طلال وهما يقدمان واجب العزاء بالعقيد عبدالعزيز الدلابيح.

وأشاد النشطاء في مقاطع الفيديو المتداولة بالقوات الأردنية المسلحة والفداء للوطن.

كما تناقل النشطاء بعضا مما قاله العاهل الأردني في العزاء: "المواطن عنده الحرية في ان يعبر عن رأيه لكن من يقترب من نشامى الامن العام و القوات المسلحة هذا خط احمر وانا لي الشرف بخدمتي بالقوات المسلحة ومن خدمو معي من بني حسن .. الحق رح يصير و انا رح اتابع شخصيا الموضوع".

جلالة الملك عبدالله الثاني🇯🇴:



المواطن عنده الحرية في ان يعبر عن رأيه لكن من يقترب من نشامى الامن العام و القوات المسلحة هذا خط احمر

وانا لي الشرف بخدمتي بالقوات المسلحة ومن خدمو معي من #بني_حسن

"الحق رح يصير و انا رح اتابع شخصيا الموضوع"



#الشهيد_عبدالرزاق_الدلابيح#الأردن_بخيرpic.twitter.com/cxE1TWNj9Y — Turki Alqahtani (@TurkiiSR) December 16, 2022

جانب من حديث الشيخ عبدالله أبو دلبوح #بني_حسن أمام جلالة الملك عبدالله الثاني @KingAbdullahII في بيت عزاء #الشهيد_عبدالرزاق_الدلابيح بحضور ابن #الشهيد_الدلابيح وشيوخ القبيلة#الأردنpic.twitter.com/UQ0u5BIfT5 — Ahmad H.AlAmoush | أحمد العموش (@omoush1994) December 16, 2022

جلالة الملك وسمو الامير الحسن بن طلال يقدمان واجب العزاء بالمرحوم #الشهيد_عبدالرزاق_الدلابيحpic.twitter.com/Qnt0L2YHpA — SALAH (اخبرهم يا صلاح) (@salah5wq_1) December 16, 2022

انا بقدر انه الضروف صعبة والمواطن عنده الحرية يعبر عن رأيه, لكن اللي صار هذا خط احمر فأي حدا بده يعبر اهلا و سهلا بس يقرب على نشامى الامن العام و القوات المسلحة هذا #خط_احمر#الشهيد_عبدالرزاق_الدلابيح#الوطن#يحدث_الآن#الامن_العام#عبدالله_الثاني#الأردن#الأردن_بخيرpic.twitter.com/JhD0y6emDg — Ramzi Rihani رمزي الريحاني (@ramzirihani) December 16, 2022

ونعت مديرية الأمن العام الأردنية الخميس الماضي نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، وقالت إنه "تعرض لعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال الشغب".

ويأتي مقتل العقيد الدلابيح في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.

المصدر: RT