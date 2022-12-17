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فيديو لعزاء الملك عبدالله بالعقيد الدلابيح بحضور الأمير الحسن بن طلال يتصدر "تويتر" (فيديو)

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فيديو لعزاء الملك عبدالله بالعقيد الدلابيح بحضور الأمير الحسن بن طلال يتصدر
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وعمه، الأمير الحسن بن طلال وهما يقدمان واجب العزاء بالعقيد عبدالعزيز الدلابيح.

وأشاد النشطاء في مقاطع الفيديو المتداولة بالقوات الأردنية المسلحة والفداء للوطن.

كما تناقل النشطاء بعضا مما قاله العاهل الأردني في العزاء: "المواطن عنده الحرية في ان يعبر عن رأيه لكن من يقترب من نشامى الامن العام و القوات المسلحة هذا خط احمر وانا لي الشرف بخدمتي بالقوات المسلحة ومن خدمو معي من بني حسن  .. الحق رح يصير و انا رح اتابع شخصيا الموضوع".

ونعت مديرية الأمن العام الأردنية الخميس الماضي نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، وقالت إنه "تعرض لعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال الشغب".

ويأتي مقتل العقيد الدلابيح في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.

المصدر: RT

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