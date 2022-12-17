وسائل إعلام: ماكرون يزور المغرب مطلع العام المقبل

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقوم بزيارة دولة إلى المغرب في الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت عن هذه الزيارة المرتقبة وزيرة الشؤون الخارجية، كاترين كولونا، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته، مساء الجمعة بالرباط، مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة.

وقالت الوزيرة الفرنسية: "خلال هذه الزيارة ناقشنا الاستعدادات لزيارة رئيس الجمهورية التي ستتم قريبا وبشكل أدق خلال الربع الأول من العام المقبل"، حسبما نشره موقع "هسبريس" المغربي.

هذا وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وجود تحضيرات للقاءات على أعلى مستوى بين المغرب وفرنسا خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة المقبلة.

وقال بوريطة أن زيارة الوزيرة الفرنسية مهمة جدا، مضيفا أن كاترين تعرف جيدا المغرب وحلت به في أكثر من مناسبة بصفات مختلفة.

وأكد أن الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة للعلاقة التقليدية المتجذرة مع فرنسا.

وكشف الدبلوماسي المغربي عن وجود تعليمات من الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتحضير للاستحقاق المقبل على أعلى مستوى.

المصدر: "Rue 20" + موقع "هسبريس"