إعلامي مصري يكشف عن جهة تهاجم مصر وتقارن بين محمد صلاح ورياض محرزعلى مواقع التواصل (فيديو)

قال الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، إن كل من يهاجم مصر من العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هم "إخوان العرب الموجودون في الدول العربية".

وأضاف عيسى في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة، أن الإخوان هم من يهاجمون لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، بجانب هجومهم على الإمارات والسعودية.

وأوضح أنه لا يوجد أي شخص في أي دولة عربية يهاجم دولته، ولكن من يعلي صوت الفرقة والتهكم على الرياضيين هم الإخوان وهم من يحاولوا المقارنات بين محمد صلاح ورياض محرز، نتيجة تقدمهم الهائل في السوشيال ميديا.

وتابع قائلا: "الإخوان يصنعون الفرقة والفتنة ويستخدموا الأزمات الصغيرة للنفخ فيها وتعظيمها"، حسبما نقله موقع "المصري اليوم".

وصرح بأنه لا يوجد خلاف دائم بين الحكومات العربية إلا وعنصر الإخوان المسلمين حاضر فيها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية