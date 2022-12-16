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السعودية تدعو لتحقيق فوري وشفاف بعد مقتل جندي من اليونيفيل في جنوب لبنان

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السعودية تدعو لتحقيق فوري وشفاف بعد مقتل جندي من اليونيفيل في جنوب لبنان
AFP
علم السعودية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين.

وطالبت وزارة الخارجية بإجراء تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.

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وعبرت عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، مؤكدة دعم الرياض لبعثة "اليونيفل".

كما تقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب إيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت قوات الدفاع الإيرلندية، أن جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، لنيران أسلحة خفيفة.

وقالت القوات في بيان إن "القافلة كانت تقل ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت"، مشيرة إلى أن "فردا آخر من قوة "اليونيفيل" حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة".

المصدر: وكالات

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