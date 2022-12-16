إعلامي مصري يطالب بمحاكمات عسكرية لمن يحتكر ويرفع أسعار السلع (فيديو)

طالب الإعلامي المصري مصطفى بكري بمحاكمة عسكرية لتجار السلع الذين يحتكرون السلع ويرفعون أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وتحدث بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة عما تعانيه مصر من أزمة اقتصادية، خاصة من يتاجرون في سعر الدولار في السوق السوداء، مؤكدا أن هناك من يهدف إلى تدمير اقتصاد البلاد.

وأكد أن هناك "أناس مش في دماغها، ولا تفهم الرئيس وتعمل ضده، مشيرا إلى أن هناك حلفا يسعى لدفع البلاد إلى الوراء".

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ونوه إلى أن "الرئيس يشعر بمعاناة الناس من الغلاء، وهناك من يرفع الأسعار أكثر من الضعف عن السعر الحقيقي للسلعة".

وتساءل بكري: "أنت فين يا حكومة، مطالبا بتحويل من يرفع الأسعار لمحاكمة عسكرية لأن شعبنا بيعاني معاناة شديدة.. وصارخة، ولازم الدولة تتحرك وتظبط الأسعار.. أنا لي السعر يتناسب مع القيمة الحقيقية له.. ازاي لا تتدخل الحكومة.. نحن نريد حماية بلدنا والنظام السياسي في البلد.. الناس اللي بيتقبض عليهم من ناهبي المال العام شيء مذهل.. ياجماعة شوفوا الرئيس بيعمل إيه.. هناك من يريد هدم البلاد.. هناك حلف ضد الرئيس شغال بشكل منهجي.. خلينا نصارح بعض أن في ناس مش حاسة بواقع المجتمع المصري".

وقال "إحنا لغاية دلوقتي معملناش الشباك الواحد للمستثمرين الذي طالب به الرئيس، وهناك قوانين تصدر ثم تعدل أكثر من مرة".

المصدر: صدى البلد