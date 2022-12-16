الجيش اللبناني يتسلم 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة (صور)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة تسلم الجيش ثلاث مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن قيادة الجيش اللبناني أعلنت تسلمها في قاعدة بيروت الجوية 3 طوافات عسكرية من نوع "‏HUEY II".

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار برنامج المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن حفل تسلم المروحيات حضره العميد الركن زياد هيكل، نائب رئيس الأركان، والسفيرة الأمريكية في لبنان، دوروسي شيا (Dorothy Shea)، وعدد من الضباط.

بحضور العميد الركن زياد هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية في لبنان السيدة Dorothy Shea ، إلى جانب عدد من الضباط والمشاركين. ٢/٢#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/K6fK4IfsVz — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 16, 2022

وقال نائب رئيس الأركان اللبناني العميد الركن زياد هيكل، في كلمة خلال حفل التسليم: "يمر وطننا بمرحلة قد تكون ‎الأخطر في تاريخه، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على الوضع الاجتماعي وباتت تهدد لقمة عيش ‎المواطنين".

وأضاف: "بموازاة ذلك، تستمر المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهماتها دفاعا عن لبنان وسيادته واستقلاله ‎وسلامة أراضيه، وتتولى مسؤولية مراقبة الحدود وضبطها، وتواصل الحرب على الإرهاب بشبكاته وخلاياه ‎التخريبية".

واعتبر أن المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني "تطور القدرات العملانية للقوات الجوية وتصب في خدمة أهدافنا الوطنية".

من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية "استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة واشنطن برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات ‎العسكرية العالية، وذلك انطلاقا من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية + "تويتر"