حزب البعث السوداني يرفض مقابلة السفير الأمريكي ويغلق أبواب الحوار

كشفت تقارير صحفية أن حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني رفض دعوة السفير الأمريكي في الخرطوم جون دوغفري للجلوس إلى طاولة الحوار مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وأضافت المصادر الأخرى أن حزب البعث السوداني رفض مقابلة السفير الأمريكي أمس الخميس، لبحث دعوة دفعت بها قيادات سياسية بارزة داخل دائرة صناعة القرار من أجلّ الجلوس لطاولة حوار تضم عدد من الشخصيات الدبلوماسية التي تهدف تقريب وجهات النظر بين الحزب وبعض من قيادات القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

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وأكدت صحيفة الجريدة الصادرة، الجمعة، أن تتواصل المساعي المحلية والدولية والإقليمية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين قيادات الحزب وبعض القوى السياسية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير وداخل لجنة الاتصال من ناحية أخرى.

المصدر: صحيفة الجريدة السودانية