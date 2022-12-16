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اليمن.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بانفجار لغم في الحديدة

أخبار العالم العربي

اليمن.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بانفجار لغم في الحديدة
AFP
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قتل 3 يمنيين بينهم طفل وأصيب آخر، بانفجار لغم في قرية المقانع جنوب شرق حيس جنوب الحديدة، حسبما أعلنت "ألوية العمالقة الجنوبية".

ونقل المركز الإعلامي للألوية عن مصادر محلية أن لغما "انفجر بدراجة نارية كان على متنها ثلاثة مواطنين وطفل أثناء تفقدهم لأرضهم الزراعية"، ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم الطفل خليل داوود وهيب (10 سنوات).

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وأشارت المصادر إلى أن المصاب نقل إلى المخا، لتلقي العلاج.

واتهمت الألوية حركة "أنصار الله" (الحوثيين) بأنها قامت بزرع ألغام وعبوات ناسفة في محافظة الحديدة والساحل الغربي، وأشارت إلى أنها أدت إلى آلاف القتلى والجرحى.

 

المصدر: المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية

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