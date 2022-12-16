"بنا".. تهنئة روسية للبحرين بأعيادها الوطنية

أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، أن روسيا تعتز بمتانة العلاقات الثنائية وأواصر التعاون التي تربط بلاده بالبحرين.

وخلال مشاركته في حفل استقبال أقامته سفارة البحرين في روسيا بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية، أشاد بوغدانوف بما شهدته مملكة البحرين من تقدم ونماء مستمرين في مجالات التنمية والديمقراطية والتزامها بمبادئ التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان، وفق ما ذكرته "وكالة انباء البحرين".

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ونقلت الوكالة عن بغدانوف إشادته بـ"النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البرلمانية التي جرت في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي وما تحلت به من نزاهة وشفافية تامة"، مشيرا إلى أن "مملكة البحرين باتت مركزا اقتصاديا مهما نظرا لموقعها الجغرافي الاستثنائي".

وأثنى مبعوث الرئيس الروسي على "التوجه المستدام لقيادة مملكة البحرين في بناء وتعزيز أطر التعاون واهتمامها بالمضي قدما بهذه العلاقات نحو آفاق أشمل مع روسيا على المستويات كافة تحقيقا لآمال وتطلعات البلدين والشعبين، كما ثمن الدور البارز والمهم لعمل اللجنة البحرينية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".

كذلك نقلت الوكالة عن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الروسي، إشادته بالعلاقات الثنائية المتنامية القائمة بين البحرين وروسيا على كافة الصعد.

وكالة أنباء البحرين

وازدانت شوارع العاصمة الروسية موسكو أمس بأعلام البحرين بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم.

وعشية المناسبة أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكيا بالعفو الخاص والإفراج عن 361 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

المصدر: وكالة أنباء البحرين (بنا)