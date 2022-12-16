خلال ساعات.. سوريا قد تشهد عبور أول طائرة روسية إلى مصر

تتوقع شركة الطيران الروسية iFly الحصول على إذن من وكالة النقل الجوي الفيدرالية للسفر إلى مصر عبر سوريا في الساعات القليلة المقبلة.

إقرأ المزيد

ووفقا للشركة الروسية من المتوقع إرسال أول رحلة سياحية إلى مصر في تمام الساعة 20.00 بتوقيت موسكو.

وألغت الشركة منذ يوم الخميس جميع رحلاتها المقررة وتم إعادة جدولة الرحلات مرة أخرى، بسبب منعها من التحليق عبر الأراضي الأردنية إلى مصر، مما دفعها لاستكشاف طرق بديلة منها سوريا.

ووفقا للشركة: "من الممكن تيسير أول رحلة جوية في الأجواء السورية بطول 240 كم ومدتها حوالي 17 دقيقة إلى مصر، وتتوافق مع معايير سلامة الطيران الدولية المعمول بها ويمكن أن تستخدمه شركات الطيران لتسيير رحلات منتظمة بأمان إلى مصر".

إقرأ المزيد

ومن المتوقع وفقا للشركة: "الحصول على التصاريح اللازمة من وكالة النقل الجوي الفيدرالية في غضون الساعات القليلة القادمة والقيام بأول رحلة على الطريق الجديد في 16 ديسمبر في الساعة 20:00 بتوقيت موسكو".

يأتي طلب شركة iFly من السلطات الروسية بفتح سماء سوريا بعد أن أغلق الأردن، اعتبارا من اليوم 15 ديسمبر، مجاله الجوي أمامها، بعد أن اعتادت طائراتها عبوره في طريقها إلى مصر.

وطلبت سلطات الطيران الأردنية من شركات Nordwind و"إيكار" وiFly الروسية تقديم شهادة تأمين صادرة في لندن وتصنف A ++ لطائراتها التي لا تزال مسجلة في برمودا وإيرلندا، حتى تتمكن من استخدام المجال الجوي الأردني.

إقرأ المزيد

وأدى ذلك إلى تأجيل عدد من رحلات الطيران التي كان من المفترض أن تغادر الخميس، من العاصمة موسكو إلى مدن شرم الشيخ والغردقة في مصر.

وفي الوقت الحاضر، تحلق فوق سوريا طائرات مدنية تابعة لعدة شركات طيران آسيوية. بالإضافة إلى ذلك، تشغل شركة "أجنحة الشام" للطيران أسبوعيا رحلات ركاب مباشرة بين سوريا وروسيا.

المصدر: نوفوستي