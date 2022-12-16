لقطة ضحك السيسي وبايدن تثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن ولقطة ضحكهما معا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

الصورة نشرها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك" ضمن سلسلة صور أخرى للزعيمين، الذين يلتقيان على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن.

وعلق مغرد على الصورة قائلا: "عندما وصل الرئيس الأمريكى، جو بايدن لسدة الحكم.. أدلى بتصريحات (عنترية) عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.. اليوم، رئيس مصر، يفرض وجوده، بقوة فى قلب واشنطن".

عندما وصل الرئيس الأمريكى، جو بايدن لسدة الحكم.. أدلى بتصريحات (عنترية) عن الرئيس عبدالفتاح السيسى..

اليوم، رئيس مصر، يفرض وجوده، بقوة فى قلب واشنطن..

صورة شارحة، للحالة، ما بين الأمس واليوم👇👇#تحيا_مصرpic.twitter.com/3zS9Xur7Kd — Dandrawy Elhawary - دندراوي الهواري (@dandrawy_hawary) December 16, 2022

وسآل آخر: "مش ده بايدن اللى كان بيتوعد السيسي؟؟ ماذا تفعل يازعيم وماذا بينك وبين ربك؟".

مش ده بايدن اللى كان بيتوعد السيسي؟؟

ماذا تفعل يازعيم وماذا بينك وبين ربك؟

حفظك الله ورعاك pic.twitter.com/lBTbMkNvnZ — ناصر ابن مصر (@AboWafa63) December 16, 2022

وقال مغرد آخر: "وإللى ضهره ربنا ما بيخسرش أحلى ضحكة دى يا ريسنا من يضحك اخيرا يضحك كثيرا".

🇪🇬🇪🇬🇪🇬

صورة بتتعب أحفاد البنا أولاد بديعة🐏🐐🐑

كانوا بيقولوا لنا بكرة تشوفوا لما بايدن يفوز فى الانتخابات حيعمل فيكم آيه ؟

يا بنى الكبير كبيير

والسيسي لا بيخاف ولا بيكش

وإللى ضهره ربنا ما بيخسرش

أحلى ضحكة دى يا ريسنا 😅✌️

من يضحك اخيرا يضحك كثيرا#تحيا_مصر_وعاش_السيسي👌💪 pic.twitter.com/MdOK5KPw1t — طارق محمدعبدالعزيز بدر (@H1CfqqaKT38TIwU) December 16, 2022

المصدر: RT