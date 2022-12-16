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لقطة ضحك السيسي وبايدن تثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

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لقطة ضحك السيسي وبايدن تثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن ولقطة ضحكهما معا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

الصورة نشرها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك" ضمن سلسلة صور أخرى للزعيمين، الذين يلتقيان على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن.

وعلق مغرد على الصورة قائلا: "عندما وصل الرئيس الأمريكى، جو بايدن لسدة الحكم.. أدلى بتصريحات (عنترية) عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.. اليوم، رئيس مصر، يفرض وجوده، بقوة فى قلب واشنطن".

وسآل آخر: "مش ده بايدن اللى كان بيتوعد السيسي؟؟ ماذا تفعل يازعيم وماذا بينك وبين ربك؟".

وقال مغرد آخر: "وإللى ضهره ربنا ما بيخسرش أحلى ضحكة دى يا ريسنا من يضحك اخيرا يضحك كثيرا".

المصدر: RT

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