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الجيشان المصري والسوداني يستعدان لمواجهة مواقف طارئة على الحدود

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الجيشان المصري والسوداني يستعدان لمواجهة مواقف طارئة على الحدود
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أعلنت القوات المسلحة المصرية ختام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب – 2" والذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية.

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وشملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بما تفرضه طبيعة المناطق الحدودية وكيفية التغلب عليها بالأسلوب الأمثل، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة في مجال تأمين الحدود.

يأتى التدريب في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وتبادل الخبرات في العمل على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود.

المصدر: RT

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