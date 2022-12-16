إعلامية سعودية تثير جدلا بتغريدة عن "معركة بواتيه" بعد خسارة المغرب من فرنسا

أثارت الإعلامية السعودية، إيمان الحمود، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة علقت فيها على خسارة المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم.

وقالت الحمود في تغريدتها: "جماعة فتح الاندلس.. ننتظر اسقاطاتكم على "معركة بواتييه" بالأمس.. ها هو التاريخ يعيد نفسه.. أليس كذلك؟ أم أن ألسنتكم ابتلعها الطير؟ كم هي عقولكم صغيرة لتخلطوا الدين والتاريخ بلعبة نبيلة ككرة القدم!!".

جماعة فتح الاندلس .. ننتظر اسقاطاتكم على "معركة بواتييه" بالامس .. هاهو التاريخ يعيد نفسه.. اليس كذلك ؟ ام ان السنتكم ابتلعها الطير ؟

كم هي عقولكم صغيرة لتخلطوا الدين والتاريخ بلعبة نبيلة ككرة القدم ‼️ — ايمان الحمود (@imankais1) December 15, 2022

من جهتها ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على الحمود بتغريدة قالت فيها: "بما إنك كتبت التغريدة باللغة العربية فـ"معركة بواتييه" اسمها "بلاط الشهداء".. وبالدليل القاطع هؤلاء من أقحموا الدين والسياسة في اللعبة النبيلة".

بما إنك كتبتي التغريدة باللغة العربية فـ "معركة بواتييه" اسمها "بلاط الشهداء" ..

وبالدليل القاطع هؤلاء من أقحموا الدين والسياسة في "اللعبة النبيلة" 👇🏻 https://t.co/Mq07VnMOmHpic.twitter.com/9trcPBHDcg — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 15, 2022

ورد مغرد على الحمود قائلا: ".. ترا اسمها عندنا معركة بلاط الشهداء.. ولا تبرأتي مننا؟".

وترا اسمها عندنا معركة بلاط الشهداء..

ولا تبرأتي مننا؟ — ابو فيصل -- Abu Faisal (@BahomaidR) December 15, 2022

واعتبر آخر أن "بعض الحقائق لا تحتاج توضيحها من اجل قله مأجورة للغرب".

بعض الحقائق لا تحتاج توضيحها من اجل قله مأجورة للغرب — حسام الدين العلواني 🇱🇾 (@7uslx) December 15, 2022

طيب جماعة الحملات الصليبية ماشفناك انتقدتيهم اوقلتي عنهم شي يالي مقطوع سرك بوسط باريس. pic.twitter.com/O2yy5kGHF4 — هاوي ( مسافر دائم )🇸🇦 (@fahad81m) December 15, 2022

المصدر: RT