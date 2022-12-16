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إعلامية سعودية تثير جدلا بتغريدة عن "معركة بواتيه" بعد خسارة المغرب من فرنسا

الرياضة

إعلامية سعودية تثير جدلا بتغريدة عن
AFP
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أثارت الإعلامية السعودية، إيمان الحمود، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة علقت فيها على خسارة المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم.

وقالت الحمود في تغريدتها: "جماعة فتح الاندلس.. ننتظر اسقاطاتكم على "معركة بواتييه" بالأمس.. ها هو التاريخ يعيد نفسه.. أليس كذلك؟ أم أن ألسنتكم ابتلعها الطير؟ كم هي عقولكم صغيرة لتخلطوا الدين والتاريخ بلعبة نبيلة ككرة القدم!!".

من جهتها ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على الحمود بتغريدة قالت فيها: "بما إنك كتبت التغريدة باللغة العربية فـ"معركة بواتييه" اسمها "بلاط الشهداء".. وبالدليل القاطع هؤلاء من أقحموا الدين والسياسة في اللعبة النبيلة".

ورد مغرد على الحمود قائلا: ".. ترا اسمها عندنا معركة بلاط الشهداء.. ولا تبرأتي مننا؟".

واعتبر آخر أن "بعض الحقائق لا تحتاج توضيحها من اجل قله مأجورة للغرب".

المصدر: RT

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