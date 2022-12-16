قيس سعيّد: تونس ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر وتنأى عن سياسة المحاور

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر وتنأى بنفسها عن سياسة المحاور.

وقال سعيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الخميس، على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، أن العولمة "تدمر نفسها بنفسها ونحن لا نريد أن نكون من ضحاياها".

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وأضاف "نحن عندما نسافر إلى الخارج، نصر باستمرار على مبدأ سيادة الشعب"، مشدّدا على أن المسائل التونسية تتصدر الأولويات التي يجب إيجاد حلول لها على أساس مقاربة تونسية حصرية، حسب تعبيره.

وأوضح الرئيس سعيد أن "إيجاد حلول لمشاكل تونس لا يمكن أن يتم فقط عبر من خلال الأرقام، ولا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من قبل أي صندوق آخر".

وشدّد في هذا الصدد قائلا: "لا يمكن لأي طرف أجنبي أن يفرض علينا حلوله أو بدائله الخاصة بمشاكلنا".

من جهة أخرى، أصر قيس سعيد، في تصريحه، على أن الحلول المقترحة من الجهات الخارجية يجب، أن تأخذ قبل كل شيء، بالاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس.

وتابع قائلا: "لا نريد حلولا تمليها من الخارج تكون مفيدة بشكل كبير للطرف الذي اقترحها بينما يظل الوضع في تونس دون تغيير"، مؤكدا على أن علاقات تونس الخارجية تقوم على مبدأ سيادة الشعب، دون دروس أو حلول متأتية من الخارج.

وأكد أن قرارات تونس قرارات سيادية وتنبع فقط من إرادة الشعب وتطلعاته إلى الحرية والكرامة.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى الاجتماعات التي عقدها الأسبوع الماضي في السعودية خلال القمة العربية الصينية وفي واشنطن، اليومين الماضين خلال القمة الأمريكية الإفريقية، تركزت محاورها على الوضع الاقتصادي الراهن، والتغيرات العالمية العميقة وأثرها على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الوطنية للدول.

وبين أن تلك التداعيات ليست اقتصادية فحسب، بل اجتماعية أيضا في تونس وفي بقية دول العالم.

المصدر: وات