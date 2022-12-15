السيسي: الزيادة العالمية في معدلات الجوع وعدد غير الآمنين غذائيا يضعنا أمام مسؤولياتنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإحصاءات الدولية "تضعنا أمام مسؤولياتنا دائما"، إذ تشير إلى زيادة عدد من يعانون ضعف الأمن الغذائي عالميا، وزيادة معدلات الجوع.

وفي كلمة خلال القمة الأمريكية الإفريقية، قال السيسي إن عدد من يعانون ضعف الأمن الغذائي حول العالم ارتفع إلى 800 مليون شخص عام 2022، بزيادة 150 مليونا عن عام 2019.

وأضاف السيسي أن إفريقيا تعد مصدرا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم، وتساءل: "كيف لقارة كإفريقيا ألا تنتج غذاءها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذائها أن تجني ثمارا للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقرارا لبناء المستقبل؟".

وأشار الرئيس المصري، إلى أن هناك قضية لا تقل خطورة ألا وهي قضية الغذاء، قائلا إن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد ثباتها منذ عام 2015.

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وذكر المتحدث باسم الرئيس المصري أن السيسي شدد في القمة الأمريكية الإفريقية، على الارتباط الوثيق بين الأمنين الغذائي والمائي، وقال إن مصر "تنظر لهذا الرابط باعتباره أمنا قوميا، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن"

وكان السيسي التقى، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كما التقى وزير الدفاع الأمريكي، أوستن لويد، وذلك بمقر البنتاغون في واشنطن.

المصدر: "القاهرة 24"