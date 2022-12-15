البنتاغون: السيسي وأوستن بحثا مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن أوستن التقى السيسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمنية وتبادل وجهات النظر حول التحديات العالمية للأمن الجماعي والنظام الدولي القائم على القواعد.

وأضاف أن الجانبين ناقشا "مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك توفير أنظمة جوية دون طيار لروسيا".

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وحسب المتحدث، فقد أشاد الوزير الأمريكي بدور مصر القيادي الإقليمي، بما في ذلك استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 وتولي مصر مؤخرا قيادة فرقة العمل 153 للقوات البحرية المشتركة، والتي تركز على أمن البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على "تعزيز التنسيق الوثيق بينهما بشأن تلك القضايا، والتحديات الأمنية الإقليمية، وفرص تعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود".

وكان المتحدث باسم الرئيس المصري قال إن السيسي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على "دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري، وكذلك على الصعيد الأمني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم".

وأضاف أنه "تم التوافق على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتدعم مسؤوليتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط".

المصدر: RT