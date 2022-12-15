نجيب الشابي يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات

دعا أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص" في تونس المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، وقال إنه "حان الوقت لوضع حد للانهيار الذي تعيشه تونس".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة حول الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، دعا الشابي كل القوى المدنية والسياسية في تونس إلى الجلوس والبحث عن الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الحالية والعودة إلى الشرعية الدستورية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

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وأضاف: "هناك عزوف عن الترشح للانتخابات، وعزوف عن المشاركة في عملية الاقتراع، لأنها انتخابات غير شرعية".

وتابع قائلا: "نداء أخير إلى عامة المواطنين بأن يمسكوا عن المشاركة في الانتخابات يوم السبت، لأن البرلمان الذي سيتشكل لا صلاحيات له".

جدير بالذكر أن تونس تظم أول انتخابات تشريعية بعدما أعلن الرئيس قيس سعيد، حل البرلمان في مارس 2022، عقب إجراءات استثنائية اتخذها في 25 يوليو 2021 وشملت تجميد مجلس نواب الشعب وإقالة الحكومة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية