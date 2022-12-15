الجزائر.. الإطاحة بشبكة إجرامية جديدة وحجز سيارات ومبالغ مالية كبيرة (صور + فيديو)

تمكنت المصلحة الجزائرية لمكافحة الجريمة المنظمة "SCLCO" السحاولة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية احترفت النصب والاحتيال على المواطنين ضمت 7 أشخاص.

وتم خلال هذه العملية حجز 32 مليار سنتيم و27 ألف أورو، و12 مركبة من ماركات مختلفة.

وذكرت السلطات الجزائرية أن هذه الشبكة كانت تقوم بإيهام ضحاياها بالاستفادة من شراء سيارات جديدة محل حجز ونزاع قضائي في إطار ما أسموه بتصفية الملفات الإدارية لمجمعات تركيب السيارات، حيث يلجأ عناصر الشبكة إلى إتباع طريقة احتيالية تتمثل في استدراج الضحايا عن طريق بيعهم في مرحلة أولى سيارات بأسعار منخفضة، ليدفعوا بهم في مرحلة ثانية إلى تقديم طلبيات أكبر.

وأفادت السلطات بأن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية جد معتبرة، بتواطؤ بعض الإطارات من الإدارة العمومية، وإحدى الموظفات المزيفات التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه المعاملات غير القانونية.

وكشف المشتبه فيهم للمحققين عن أساليب مخططهم الإجرامي واعترفوا بمسؤوليتهم في القضية، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتهمة "تكوين جمعية إجرامية قصد الإعداد لجنح وجنايات النصب والاحتيال، وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وانتحال صفة مهنة منظمة والإخفاء عمدا لمتحصلات إجرامية".

بعد أربعة أيام من العملية الأولى : SCLCO تواصل ضرباتها الموجعة وتطيح مرة أخرى بشبكة إجرامية منظمة تحترف النصب والإحتيال وتحجز 32 مليار سنتيم



المقال كاملاً =====☜ https://t.co/wNIMnnSCCxpic.twitter.com/HCey4aylL0 — الشرطة الجزائرية (@AlgeriePolice) December 15, 2022

وتأتي هذه العملية، بعد 4 أيام من العملية الأولى مطلع هذا الأسبوع، والتي مكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال، وضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية والصعبة.

🔵بهدف تبيض الأموال والتهرّب الضريبي: #المصلحة_المركزية_لمكافحة_الجريمة_المنظمة

تُطيح بشبكة إجرامية خطيرة وتحجز أزيد من 32 مليار سنتيم



يمكنكم الاطلاع على المقال كاملا عبر الرابط التالي: https://t.co/VI8m0ibcnQpic.twitter.com/iDt6ryyDsW — الشرطة الجزائرية (@AlgeriePolice) December 12, 2022

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية