السيسي يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بواشنطن

أعلنت الرئاسة المصرية، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، على هامش القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن.

ولم يصدر المجلس الرئاسي الليبي أي بيان بشأن مشاركة المنفي في أعمال القمة الأمريكية - الإفريقية في واشنطن التي انطلقت فعالياتها يوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الدول والحكومات ورواد الأعمال في القارة.

وفي علاقة بالقمة الأمريكية الإفريقية، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعوة رسمية للاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة الـ20.

وقال بايدن خلال جلسة القمة "أدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة الـ 20 كعضو دائم".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستخصص 55 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدة إفريقيا.

ودعا بايدن قادة 49 دولة إفريقية في قمة في واشنطن، إلى إقامة "شراكة" كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح "النجاح" للعالم.

المصدر: RT + وكالات