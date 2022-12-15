السيسي لقادة منظمات يهودية: حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة ويغير تماما من واقعها المتأزم"، وذلك خلال لقائه قادة منظمات يهودية أمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي التقى في مقر إقامته في واشنطن، عددا من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.

وأضاف أن "اللقاء شهد التوافق والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين تجاه مختلف الموضوعات والملفات الدولية".

قال إنه في ما يتعلق بقضايا المنطقة، أكد السيسي لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن "حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة ويغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي".

وأضاف السيسي أن "مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين على نحو يضمن الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني".

المصدر: RT