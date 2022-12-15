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ليبيا.. قبائل فزان تمهل حكومة الوحدة 72 ساعة للإفراج عن 3 مسؤولين في النظام السابق (فيديو)

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ليبيا.. قبائل فزان تمهل حكومة الوحدة 72 ساعة للإفراج عن 3 مسؤولين في النظام السابق (فيديو)
AFP
ليبيا
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أمهلت قبائل فزان الليبية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة 72 ساعة للإفراج عن عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور، ومنصور ضو المسؤولين في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.

وأكدت قبائل فزان في بيان مصور نشر يوم الأربعاء، أن السجناء محرومون من أبسط الحقوق التي يحفظها لهم القانون وسط تجاهل تام من جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية وجميع الحكومات التي سبقتها وعدم تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب.

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ودعا أبناء قبائل فزان الجهات المختصة والمجتمع الدولي إلى التدخل لإطلاق سراح الأسرى والمسجونين ظلما قبل فوات الأوان.

كما دعوا كل من له علاقة وخاصة أمراء السجون، إلى أن يحكموا لغة العقل ويستجيبوا لهذا المطلب وإلا سيتم الضرب بيد من حديد لفك أسر السجناء وتخليصهم من الظلم بعد مدة أقصاها 72 ساعة. 

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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