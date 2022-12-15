باتيلي يطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا

يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة حول الوضع في ليبيا.

وقالت البعثة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" إن الإحاطة المرتقبة سيجرى بثها على الهواء مباشرة على التلفزيون الرقمي للأمم المتحدة على الساعة الخامسة بتوقيت طرابلس.

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وفي الخامس من الشهر الجاري، ذكّر تقرير للأمم المتحدة بمرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وهي الذكرى التي تحل وسط استمرار الخلاف حول السلطة التنفيذية.

وأفاد المجلس في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، آنذاك، بأن الجمود السياسي الذي طال أمده ساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، حيث تنعقد جلسة الإحاطة الثالثة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع استمرار المواجهة بين قيادتي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا الذي يرأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأكد التقرير أن القضية الرئيسية للهيئة الأممية تظل حول "الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة المرتبطة بالمسار الانتخابي غير المؤكد في ليبيا، إذ سيكون أحد الانشغالات هو كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين حتى تتمكنا من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات الليبية التي طال انتظارها".

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية