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ليبيا.. فتح 4 آبار غاز ووضعها على خط الإنتاج في أكبر منصة عائمة في البلاد

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ليبيا.. فتح 4 آبار غاز ووضعها على خط الإنتاج في أكبر منصة عائمة في البلاد
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن شركة "مليتة للنفط والغاز" نجحت صباح الخميس، في فتح 4 حقول للغاز ووضعها على خط الإنتاج بحقل بحر السلام، شمال غرب العاصمة طرابلس.

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وأوضحت المؤسسة في بيان أن حقول الغاز الأربعة هي "CW6 - CW5 CW8 - CW7"، وجرى فتحها بعدما كانت مقفلة بسبب مشكلة فنية.

وأكدت أن المختصين بشركة "مليتة للنفط والغاز" نجحوا في التغلب على المشاكل الفنية بآبار الغاز الأربع في حقل بحر السلام الذي يعد أكبر منصة إنتاج عائمة في ليبيا.

وذكرت أن الإنتاجية الإجمالية من الغاز بلغت 80 مليون قدم مكعب في اليوم، فيما قدرت كمية المكثفات بحوالي 3 آلاف برميل يوميا.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإدارة "شركة مليتة للنفط والغاز" وكل العاملين الذين كانوا وراء هذا الانجاز.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية

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